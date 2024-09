A che ora gareggia Tamberi? Orario e diretta tv Diamond League finali Bruxelles 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ecco il programma con l’e come vedere inla prova del salto in alto maschile con Gianmarconelledidella. Si conclude un periodo complicato per Gimbo, alla ricerca dell’ultimo squillo dopo i calcoli renali che lo hanno frenato proprio a ridosso delle Olimpiadi di Parigi, lui che aveva dato spettacolo agli Europei di Roma e sembrava poter dare di nuovo spettacolo ai Giochi. Ora, dopo aver ritrovato la forma, arriva questo appuntamento importante per provare a vincere il diamante per la terza volta in carriera, dopo le affermazioni nel 2021 e nel 2022. Tra gli avversari, l’argento olimpico McEwen e il detentore del diamante Woo. Ma a che ora gareggerànella finale? La prova inizierà alle ore 20:20 di sabato 14 settembre.