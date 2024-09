Zelenskyvedrò Biden questo mese sul piano per la vittoria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato che incontrerà Joe" per presentare il suo "di" su come porre fine a due anni e mezzo di guerra con la Russia. "Il mio incontro con il presidente Joeè previsto per", ha dichiarato Zelensky durante una conferenza internazionale a Kiev. "Gli presenterò ildi", ha aggiunto. "Chiunque veda semplicemente sulla mappa da dove la Russia colpisce, dove prepara le forze e mantiene le riserve, dove colloca le strutture militari e quale logistica utilizza, chiunque veda tuttoovviamente capisce a cosa servano le armi a lungo raggio. Ne abbiamo parlato in dettaglio con Anthony Blinken e David Lammy, che sono stati recentemente a Kiev.