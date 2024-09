X Factor 2024 tensione sessuale e ironia tra Paola Iezzi e Manuel Agnelli | ecco cos’è successo IL VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ieri durante la prima puntata della nuova edizione di X, condotta da Giorgia, i giudici, Achille Lauro, Jake La Furia esi sono scatenati. Non è passato inosservata lasensuale tra. I due si sono resi di una scena degna di un flirt di tutto rispetto. La cantante rivolgendosi al frontman degli Afterhours ha detto, prendendo in mano la lunga treccia nera: “Questa non è solo di bellezza, caro”. Il collega si è subito tolto la giacca a quadri blu, sfoggiando una maglietta con la scritta “Nato per rompere i cog**oni” per mostrare il fisico: “Allora mi metto di conseguenza”. Applausi e risatine. Tra gli episodi più rilevanti una piccola novità del format, l’X Pass. Una opportunità per i giudici di scegliere solo un concorrente da salvare alle Audition e portare direttamente al Bootcamp.