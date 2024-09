Vespa di terra come riconoscere il nido? L’entomologo | a cosa fare attenzione e quando preoccuparsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 - Ladi- nome scientifico Vespula germanica - in questa stagione continua ad essere un rischio per chi va a cercare funghi ma anche per chi si dedica al giardinaggio o ai lavori agricoli. Abbiamo chiesto all’entomogo Enzo Moretto, fondatore e direttore di Butterfly Arc, la ‘Casa delle farfalle’ di Montegrotto Terme e di Esapolis, il museo degli insetti di Padova, quali siano i segnali a cui prestareper evitare conseguenze che possono essere anche molto pericolose, fino allo choc anafilattico. Vespe diilvediamo un buco nel terreno prestiamo. “Questi animali - chiarisce Moretto - costruiscono sempre i loro nidi dove trovano terreno smosso e cavità, in casa anche nei cassoni delle tapparelle, in giardino dove batte il sole perché hanno bisogno di caldo.