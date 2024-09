Twilight of the Gods | un epico trailer ufficiale per la serie di Zack Snyder

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024)of the: unper ladiLaanimata per adulti sulla mitologia norrena diof the, debutterà su Netflix il 19 settembre e lo streamer ha ora rilasciato – dopo un primo teaser – unricco di azione. Questo promo completo mette in evidenza un sacco di battaglie sanguinose, mentre una guerriera mortale di nome Sigrid arruola l’aiuto di Loki (probabilmente non è una grande idea) per fare guerra a Thor dopo che il vendicativo Dio del Tuono ha ucciso tutta la sua famiglia. “In un mondo mitico di grandi battaglie, grandi imprese e grande disperazione, Leif (Stuart Martin), un re mortale, viene salvato sul campo di battaglia da Sigrid (Sylvia Hoeks), una guerriera dalla volontà di ferro di cui si innamora”, si legge nella sinossi aggiornata.