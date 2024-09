Tre arresti ad Anzio per rapine e violenze domestiche

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 13 settembre 2024) Glisono avvenuti in tre episodi distinti, durante i controlli dei carabinieri di. Ad, i carabinieri hanno tratto in arresto tre uomini coinvolti in diversi episodi di rapina e maltrattamenti in famiglia. Il primo arresto riguarda un 23enne, ritenuto responsabile di una rapina avvenuta a luglio in un negozio, durante la quale aveva ferito una vittima e sottratto 1600 euro in contanti. Dopo essersi dileguato, le forze dell’ordine sono riuscite a identificarlo e fermarlo. Il secondo episodio ha visto protagonista un 48enne, sottoposto aglidomiciliari dopo la denuncia della compagna, che ha riferito di aver subito maltrattamenti fisici e psicologici a causa della gelosia ossessiva dell’uomo. In seguito alla decisione della donna di cambiare abitazione con la figlia, l’uomo l’ha minacciata di morte, portando all’intervento delle autorità .