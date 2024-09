Tragedia in Val Gardena | turista canadese muore congelata in gravi condizioni il marito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024) La montagna purtroppo miete ancora un’altra vittima, una donna 57ennemortaa causa di una tempesta di neve che ha sorpreso lei e ilin Val, in Alto Adige. La donna insieme al compagno 56enne stava andando dal rifugio Genova al rifugio Puez, ma probabilmente hanno perso il sentiero. Le ricerche dei disperi in ValAlle 20:45 è scattato l’allarme, ma gli elicotteri non hanno potuto raggiungere i due dispersi a causa della scarsa visibilità. Il primo elicottero a librarsi in volo è stato il Pelikan 2 e sono stati utilizzati i visori notturni, ma la missione è stata interrotta a causa della tempesta di neve. Verso mezzanotte e mezza è poi partito anche l’Aiut Alpin Dolomites, ma purtroppo senza successo.