Stampante ad alta risoluzione riesce a riprodurre la Gioconda in soli due millimetri

(Di venerdì 13 settembre 2024) PISA – A Pisa un nuovo prototipo diadall’università di Pisa. Che permette cose eccezionali comeladi Leonardo da Vinci in dueo il Cherubino dell’università di Pisa in appena mezzo millimetro. Sono queste le prove effettuate per testare lo strumento destinato a fabbricare microdispositivi elettronici su supporti bidimensionali come la carta. È in grado di realizzare stampe a risoluzioni submicrometriche, superando i limiti dei dispositivi attualmente in commercio.