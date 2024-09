Sono stata segregata per 49 giorni | il racconto shock della donna Ma l’imputato viene assolto…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una storia controversa. Questa mattina il Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, ha emesso una sentenza di assoluzione per Luigi Morlè, 34 anni di Golfo Aranci, che era accusato di gravi reati, tra cui violenza sessuale aggravata dall’uso di sostanze narcotiche, sequestro di persona e lesioni personali. Le accuse provenivano da una 37enne di Cagliari, che aveva denunciato di esseree abusata ripetutamente da Morlè nella primavera del 2018. Laaveva raccontato di esseredrogata e costretta a rapporti sessuali non consensuali, con l’aggravante di essererinchiusa in casa per 49.Leggi anche: Violenza sessuale su due minorenni, in arresto due uomini nel siracusano: una ha 7 anni Luigi Morlè, che ha sempre sostenuto la propria innocenza, ha ascoltato la sentenza di assoluzione con il suo avvocato, Egidio Caredda.