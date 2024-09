Si lancia nel vuoto ma prima lascia un testamento di 5 pagine | Sono stanco del mio stalker

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il caso del suicidio di un giovane studente di 23 anni a Padova ha scosso l’opinione pubblica, e la Procura della Repubblica sta indagando sull’ipotesi di istigazione al suicidio. Il ragazzo si è gettato nelda una finestra del palazzo in cui si trovava, dopo aver pubblicato delle Instagram stories in cui accusava un coetaneo di aver falsificato dei contenuti sui social a suo nome e di averlo perseguitato come uno. Tra i testimoni dell’accaduto, il portiere del palazzo ha riferito di aver udito il ragazzo pronunciare frasi sconnesse pocodel gesto fatale. Inoltre, lo studente avrebbe detto al portiere che nello zaino aveva la sua tesi, che si è poi rivelata una sorta dimorale composto da circa cinque, in cui esprimeva il suo malessere.