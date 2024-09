Scuola di musica comunale Giannetti Due Open day per conoscere i corsi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Due giorni per scoprire la proposta didattica dell’Istitutole"Palmiero" gestito da Fondazione Grosseto Cultura. Ladiretta dal maestro Antonio Di Cristofano (nella foto), lunedì e martedì, dalle 15.30, apre le porte a chi vuolele attività proposte. L’istituto di via Bulgaria 21 a Grosseto proponeamatoriali e pre-accademici e non solo. Oltre agli strumenti tradizionali ci sono le lezioni di musicoterapia, la propedeutica alla, il coro "Vocelibera", il dipartimento jazz e moderno (da 18 anni), la fenomenologia della(senza limiti di età) e tanto altro ancora (su www.istitutole.it). In questi giorni sono aperte le iscrizioni: il termine ultimo – ci si potrà iscrivere anche successivamente sempre secondo le disponibilità dei vari– è fissato a mercoledì.