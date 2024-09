Sci alpino Nicol Delago costretta a rientrare in Italia per operarsi | l’entità dell’infortunio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Brutte notizie per la Nazionalena femminile di sci, impegnata a Ushuaia (in Argentina) in un raduno di preparazione verso la stagione invernale con il gruppo polivalenti di Coppa del Mondo.ha dovuto lasciare purtroppo il Sudamerica in seguito ad un infortunio, che l’haa fare rientro inper sottoporsi ad un intervento chirurgico. La velocista azzurra, reduce da un positivo avvio di 2024 in cui è tornata sul podio nel circuito maggiore dopo quattro anni di digiuno con due ottimi terzi posti nelle discese libere di Altenmarkt-Zauchensee e Saalbach, si è procurata infatti la frattura scomposta della clavicola destra nel corso di un allenamento sulle nevi argentine.