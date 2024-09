Russia la giornalista Rai Stefania Battistini nella lista dei ricercati di Putin

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 13 settembre 2024)Rai del Tg1, è finitadeidi. Il motivo? Avrebbe attraversato illegalmente il confine russo senza l’autorizzazione delle autorità di Mosca per documentare l’offensiva delle truppe ucraine penetrate nel Kursk, immagini che furono poi rilanciate dalla propaganda ucraina. La stessa Rai, quando ha capito che le acque si stavano agitando pericolosamente, ha deciso di richiamare in Italia immediatamente lae anche il suo operatore Simone Traini, finitodeicome la collega. La reazione di Tajani Antonio Tajani, ministro degli Esteri, su X ha annunciato di aver convocato alla Farnesina l’ambasciatore russo in Italia per manifestare la sorpresa per la decisione forte e inattesa di inserire ladei