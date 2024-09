Rombano i motori sono le notti del Rally

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nove prove speciali, tre da ripetere altrettante volte, per un totale di quasi 64 su 217 chilometri complessivi. Il 43esimodell’Appennino Reggiano è pronto a dare spettacolo, facendo diventare la nostra montagna un vero e proprio paradiso del motosport nel prossimo fine settimana. Si comincia oggi, al "Via Roma Caffè Bistrot" di Castelnovo Monti, dove dalle 18,30 alle 22,30 verrà allestita l’esposizione delle vetture partecipanti, ben 74; la cerimonia di partenza sarà domani alle 20 in Piazza Martiri della Libertà, mentre domenica, con uscita dal riordinamento notturno di Carpineti alle 8,15, con arrivo previsto nuovamente in via Roma a Castelnovo, andrà in scena la gara.