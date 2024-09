Roald Dahl | voce geniale in difesa dei bambini adulto deludente come quelli dei suoi romanzi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Di, autore per l’infanzia tra i più amati di sempre, sappiamo molte cose, in positivo e in negativo. Nasce il 13 settembre 1916 a Cardiff, nonostante i genitori siano norvegesi. Il suo nome è un omaggio all’esploratoreAmundsen, considerato in Norvegia un eroe nazionale. L’infanzia è scandita dalle rigide regole dei collegi frequentati ma, una volta divenutodecide di non iscriversi all’università, e inizia a lavorare presso la Shell Petroleum Company, impiego che gli consente di viaggiare in lungo e largo per tutto l’impero britannico. Durante la seconda guerra mondiale si arruolaaviatore nella Royal Air Force. In seguito a un incidente viene trasferito a Washington, dove si dedica ad attività di propaganda e spionaggio per conto del governo.