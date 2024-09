Morto con la moto in via Lodovico il Moro | chi era l’avvocato Paolo Neroni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Milano, 13 settembre 2024 – È finito contro un’auto in sosta dopo aver perso il controllo della suamentre tornava a casa mercoledì sera. Uno schianto che è stato fatale a, quarantottenne milanese, avvocato. L’uomo è rimasto immobile sulla strada, in viail, accanto al Naviglio Grande, poco prima del cavalcavia Don Milani, ed era in condizioni gravissime quando è stato trasportato al Policlinico dove èpoco dopo. Le indagini della polizia locale per accertare la dinamica sono ancora in corso ma, stando a quanto risulta al momento, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, sbandando con la due ruote per motivi ancora da accertare (un malore? Una distrazione?) e finendo la corsa contro una macchina parcheggiata, alle 19.30 di mercoledì.