Milan-Venezia Leao e Theo titolari? La risposta di Fonseca in conferenza stampa

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 settembre 2024) Terminata la pausa per le nazionali, si ritorna in campo in ambito nazionale. Il, alla quarta giornata di Serie A, è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e inizia un trittico di partite complicate:, Liverpool e Inter. Pauloè sotto esame e lo sa bene. “Sono tutte partite importanti, soprattutto non avendo vinto le prime tre, sono fiducioso come sempre. Cerchiamo di battere il, poi penseremo alle altre“, spiegain. La pausa per le Nazionali ha ovattato la polemica legata al gesto di ‘ribellione’ diHernandez durante il cooling break di Lazio-. I due tornerannolascia qualche dubbio: “come sono tornati? Non so se saranno, vedremo domani. Sono due come gli altri, sono allegri, hanno lavorato bene“.sa di essere in un momento difficile.