Incidente ferroviario a Milano feriti e circolazione rallentata

(Di venerdì 13 settembre 2024) AGI - Un treno passeggeri è deragliato ain via Pallanza all'incrocio con viale Fulvio Testi. La fuoriuscita dai binari del convoglio sarebbe stata causata da un treno merci con un container che si è rovesciato sui binari opposti dove transitava il treno 2411 proveniente da Domodossola e diretto aCentrale. C'è stato un impatto frontale a bassa velocità grazie al macchinista che ha azionato il freno di emergenza. Il treno passeggeri non è sviato, è rimasto sui binari. Evacuate prontamente tutte le persone a bordo. È di 6il bilancio dell'urto. Un macchinista di 24 anni ha riportato un trauma a torace e schiena ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Niguarda. I passeggeri - secondo quanto riferito da Areu - con policontusioni, portati al Fatebenefratelli e al San Raffaele, sono due uomini di 35 e 51 anni e due donne di 37 e 64 anni.