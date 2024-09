In Italia in 600mila soffrono di epilessia picco dopo 75 anni

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA – Con oltre 50 milioni di persone colpite nel mondo, l’è una delle malattie neurologiche più diffuse e si stima che nei Paesi industrializzati interessi circa una persona su 100. In Europa circa 6 milioni di persone hanno la malattia in fase attiva, cioè con crisi persistenti o tuttora in trattamento, e di queste circa 600.000 vivono in. Questa patologia può esordire a tutte le età, con due maggiori picchi di incidenza, uno nei primidi vita e uno nell’età più avanzata. A fare il punto sulle novità scientifiche è stata il congresso europeo dell’tenutosi a Roma. Attualmente inogni anno si verificano almeno 86 nuovi casi dinel primo anno di vita, 20-30 nell’età giovanile o adulta e 180i 75