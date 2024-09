I 50 anni di Marchesini Group | Avanti verso nuove frontiere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024), azienda leader del packaging a livello internazionale ed eccellenza imprenditoriale bolognese con sede a Pianoro, festeggia i suoi primi 50di vita con una festa lunga sei giorni, il cui fulcro sarà l’installazione di una grande ‘Future Box’ in piazza Maggiore a Bologna (taglio del nastro martedì 17 settembre alle 18) che offrirà a tutti un viaggio ludico-esperenziale (orchestrato dall’intelligenza artificiale) per immaginare la propria città dei sogni. "E per la prima volta porteremo delle macchine automatiche sul Crescentone", ha detto ieri Valentina, responsabile marketing e figlia del Ceo Maurizio, entrambi discendenti di Massimoche nel 1974 dal suo garage a Pianoro fece scaturir la prima scintilla.