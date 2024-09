Gas prorogate a fine 2025 bollette amministrate da Arera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Resterà in vigore anche per tutto illa 'Placet in deroga', l'offerta introdotta daper accompagnare i clienti gas non vulnerabili nel passaggio al mercato libero. Lo rende noto la stessa Autorità precisando che "i venditori dovranno inviare, ai clienti attualmente titolari di un'offerta Placet in deroga, una comunicazione scritta e separata dalla bolletta entro il 30 settembre 2024. Solo qualora le condizioni economiche non subiscano variazioni rispetto a quelle attualmente applicate, il venditore potrà comunicare il rinnovo nella prima bolletta utile senza una comunicazione a parte". Si legge nella nota Le nuove condizioni entreranno in vigore il 1° gennaioe avranno validità 12 mesi, a meno che il cliente non decida di sottoscrivere una offerta diversa sul mercato libero.