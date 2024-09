Fungaiolo disperso in montagna come l’hanno trovato

Leggi tutta la notizia su tvzap

in. Da ieri, dopo le 18.30, il soccorso alpino è stato allertato dopo che non si avevano notizie del pensionato andato, in cerca di funghi, fra Madonna dell'Acero e il Cavone, nella zona del Rio Ri, sull'Appennino bolognese. Sono state attivate le ricerche dell'82 enne, residente a Bologna, che risultavae questa mattina la terribile scoperta. inUn anziano di 82 anni era uscito ieri intorno alle 18:30 in cerca di funghi e poi di lui non si è saputo più nulla. L'allarme e le relative ricerche del Soccorso Alpino e delle forze dell'ordine, erano scattate ieri sera, quando ilnon aveva fatto ritorno a casa.