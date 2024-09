Festa delle Leve | domani sfilata a Modigliana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) La giornata di– nel weekend dedicato alla 27ª edizione‘Feste dell’800’, e in attesa di omaggiare domenica nell’intero borgo natio la gloria cittadina e ’maestro della macchia’ Silvestro Lega (1826-1895) con i quadri viventi e le scenografie dell’epoca – è dedicata ad una antica tradizione locale risalente all’inizio del secolo scorso e a tanti momenti culturali. Il rito della Leva nacque infatti quando le ragazze vollero offrire una beneaugurante Bandiera tricolore ai coetanei in partenza per il servizio militare. La Bandiera della Patria come simbolo di solidarietà, fratellanza e libertà. La bandiera per non dimenticare il sacrificio, nelle guerre, anche di tanti modiglianesi.