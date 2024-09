Federica Pellegrini l’annuncio sul secondo figlio | ma c’è una cosa che non tollera

Leggi tutta la notizia su tvzap

Personaggi Tv. ha cambiato drasticamente la sua vita negli ultimi anni. Da campionessa olimpica di nuoto dedita completamente ai suoi allenamenti, è diventata moglie e poi madre. Due anni fa, la Divina ha sposato l'allenatore Matteo Giunta e con lui ha avuto la sua prima figlia, Matilde, nata lo scorso gennaio. Adesso, si divide tra televisione e famiglia. ha detto a proposito della possibilità di avere un? La nuova vita di L'atleta ha lasciato il nuoto agonistico per occuparsi della sua famiglia e non solo. Presto la rivedremo in televisione come concorrente di Ballando con le stelle.