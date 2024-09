F1 GP Baku Hamilton | Bella giornata ci sono passi in avanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) “Oggi è stata davvero una. Midivertito fin dall’inizio perché la macchina è sembrata performante fin dai primi giri in pista. Abbiamo fatto alcuniinpositivi sul set-up”. Lo ha detto Lewisdopo le prime due sessioni di prove libere al GP diin Azerbaigian. Il sette volte campione del mondo ha messo la sua Mercedes in terza posizione sulla griglia dei tempi con il crono di 1:43.550 nelle FP2. “Per quanto riguarda il ritmo, non abbiamo completato un numero elevato di giri nel nostro long run nelle FP2. Dovremo quindi fare alcuni confronti stasera per vedere qual è la nostra velocità relativa. I nostri soliti avversarisembrati subito forti, ma penso che siamo vicini o giù di lì. Questo è incoraggiante ed era quello che speravamo per questo fine settimana. Resteremo comunque cauti e vigili.