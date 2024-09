Due ricorsi frenano la seggiovia I lavori slittano alla primavera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Barbara Franchi ha vinto le elezioni comunali il 9 giugno con oltre il 66% dei voti, in una tornata elettorale particolare che ha visto l’esclusione, per un vizio formale, dell’ex sindaco Sergio Polmonari. Barbara Franchi è la seconda sindaca donna dopo Elena Torri nel 2014. La giunta di Lizzano è composta dstessa Franchi, da Paolo Piacenti, vice sindaco e assessore alle attività produttive e da Paolo Maini, assessorecultura. Quali sono le prime questioni che ha affrontato da sindaco? "In questi mesi sono stata assorbita dalle complicazioni connessecostruzione dellache porterà al lago Scaffaiolo. Stiamo facendo i conti con due: il primo, già annunciato, degli ambientalisti. Il secondo, invece, è stato presentato dsocietà Leitner che ha riscontrato alcuni vizi formali nell’affidamento dell’opera.