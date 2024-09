Dovete sapere una cosa Chiara Ferragni in lacrime al matrimonio dell’amica | la confessione

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024)inaldella sua amica. L’ex moglie di Fedez si è commossa, piangendo, quando ha scritto e letto una dedica alla sua cara Veronica Ferraro. Quest’ultima infatti, si è sposata con Davide Simonetta a Villa Semenza, in provincia di Lecco. La cerimonia è stata molto bella e toccante e proprio durante la festa, l’imprenditrice digitale ha voluto ritagliarsi del tempo per dire un paio di cose alla sua amica. >> “Un secco no”.e Fedez, il faccia a faccia per i figli finisce malissimo Tra i tanti ospiti invitati, oltre alle due sorelle di, Valentina e Francesca, anche Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli, Emma, che canta per la coppia, Tananai, Giuliano Sangiorgi,Biasi, solo per citarne alcuni.