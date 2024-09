Deputati cileni preparano destituzioni nella Corte Suprema

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il caso di corruzione Audio, per cui la giudice della Ángela Vivanco é stata sospesa lo scorso 9 settembre dalle sue funzioni in seno alla, pare destinato a travolgere altri grandi nomi della magistratura cilena e della sua classe politica. È di oggi la notizia che alcunidi diverso colore stiano preparando un'inedita batteria di presentazioni alla Camera per sollecitare la destituzione di quattro giudici della massima, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz e Mario Carroza, con almeno tre accuse costituzionali.