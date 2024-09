Come sbloccare il finale segreto in Black Myth | Wukong

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 13 settembre 2024)offre un’avventura ricca e complessa, con unche richiede una serie di passaggi meticolosi per essere sbloccato. Segui questa guida per scoprireraggiungere ilalternativo del gioco. Completa le Aree Segrete Per accedere al, devi completare tutte le aree segrete presenti nei capitoli Uno, Due, Quattro e Cinque. Queste aree diventano disponibili solo dopo aver completato missioni specifiche in ciascun capitolo. Capitolo Uno – Jinchi l’Anziano Ubicazione: Monastero Abbandonato. Requisito: Recupera l’antico artefatto che rivela l’ubicazione dell’area segreta. Boss: Jinchi l’Anziano. Questo boss richiede di padroneggiare la tecnica di attacco a distanza e di evitare i suoi attacchi speciali. Capitolo Due – Fuban Ubicazione: Caverne di Fu Long.