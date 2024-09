Civico 22 trasporto scolastico e commercio ambulante | Megna ringrazia il presidente della Commissione Attività produttive

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRingrazio ilavv. Alboino Greco per aver prontamente calendarizzato due richieste di convocazione protocollate questa mattina. La prima riguarda la prossima regolamentazione del, con specifico riferimento all’area di Piazza Cardinal Pacca. Come è noto, già parte del tradizionale mercato rionale è stato trasferito in altre zonecittà, a seguito dell’intervento che ha interessato l’area, mentre sono presenti ancora venditori di prodotti alimentari locali. Sembrerebbe che anche tale presenza sarebbe destinata a breve ad essere interdetta dalla piazza, con notevole disagio ai residenti, che perderebbero un ulteriore servizio di prossimità.