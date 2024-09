Cheatham sarà pronto a una settimana dal via

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) La 5ª amichevole stagionale contro la Vanoli Cremona - giocata nella bella cornice del ‘PalaRegnani’ di Scandiano – è andata in archivio con una sconfitta, ma per la Unahotels c’è ancora un po’ di tempo per fare rodaggio prima dell’esordio, previsto per sabato 28 alle 19,30 con Trento. La prima occasione arriverà già domani, quando alle 18 i biancorossi scenderanno in campo contro Trapani per la semifinale del quadrangolare a Ponzano Veneto e poi il giorno successivo, contro Trento o Treviso. Priftis dovrebbe tornare ad avere a disposizione, almeno per qualche minuto, Chillo che mercoledì era rimasto a riposo precauzionale per un lieve affaticamento, ma non potrà contare su Kwan