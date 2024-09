Bologna e il boom dei cantieri il sindaco | Sosterremo commercianti e artigiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – “Intendo incontrare a breveperché, la loro preoccupazione, è una preoccupazione che condividiamo”. Lo ha detto ilMatteo Lepore, a margine della conferenza stampa del Teatro Celebrazioni, rispondendo all’allarme lanciato da Cna. Un questionario tra mille associati coinvolti dai lavori del tram ha infatti rivelato che le imprese perdono il 20% del fatturato a causa dell’impatto dei. “Vogliamo essere al loro fianco e faremo tutto quello che è necessario per sostenere ie gliin difficoltà - continua Lepore -. Non vorrei citare il ‘whatever it takes’ di Mario Draghi, ma metteremo in campo le risorse che servono. Abbiamo già stanziato tre milioni di euro, se ne serviranno di più, ne metteremo ancora”.