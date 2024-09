Beccato davanti al bar nonostante i domiciliari 47enne arrestato

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio di ieri, una pattuglia dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in una via del centro storico di Benevento, dopo accurate ricerche riusciva ad individuarea un bar, unche poco prima si era reso responsabile di evasione, essendosi allontanato senza autorizzazione dall’abitazione ove era sottoposto agli arresticon applicazione del braccialetto elettronico. Il soggetto, che già nel pomeriggio precedente aveva danneggiato in uno stato di forte agitazione gli arredi della dimora ove stava scontando la misura restrittiva, veniva bloccato e condotto in Questura per gli ulteriori accertamenti.