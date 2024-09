Autostrada A1 incendio blocca tutti per ore Disagi per i viaggiatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13 settembre 2024 – Traffico paralizzato sull’A1 dove oggi, 13 settembre, un mezzo è andato a fuoco. Viabilità congestionata a causa della riduzione a una corsia di scorrimento nel tratto compreso tra il bivio con la A1 Direttissima e Sasso Marconi in direzione Nord, verso Bologna, dove si sono creati fino a 9 chilometri di coda intorno alle 21. L’si è verificato all'altezza del km 210+800, dove il traffico transita solitamente su tre corsie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia. Da chiarire la dinamica e le cause dell’