Adolescenti di 16 e 17 anni sorpresi a rubare uno scooter | denunciati in provincia di Latina

(Di venerdì 13 settembre 2024) I Carabinieri della Tenenza di Gaeta hanno fermato quattro giovani nel corso della tarda serata del 4 settembre 2024. Due di loro, un 16enne di Gaeta e un 17enne di Itri, sono statimentre cercavano didueparcheggiati nel quartiere Villa delle Sirene. I ragazzi, dopo aver asportato unoda un parcheggio pubblico, erano anche coinvolti in un tentativo di furto di una moto nella stessa zona. Arrestati in flagranza di reato I militari hanno fermato i due giovani mentre erano in azione e, durante la perquisizione, hanno trovato con loro strumenti da scasso, prontamente sequestrati. Il fermo è avvenuto durante i controlli notturni, quando i Carabinieri si sono imbattuti in altri due minorenni, un 15enne e un 16enne, che alla vista delle forze dell’ordine hanno tentato di fuggire.