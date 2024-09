20 Anni di Educazione Internazionale a Bologna Occhiello | un apprendimento di qualità per valorizzare e supportare lo sviluppo di ogni studente In allegato tutto il materiale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) L'ISB è nata grazie all’iniziativa audace di Esther Martelli, imprenditrice bolognese che ha superato i limiti del tradizionale, spinta dalla determinazione di portare nella sua città un’di respiroche preparasse i giovani alle sfide del futuro. La scuola ha aperto le sue porte 20fa, nel 2004, accogliendo bambini dai 3in su. Da allora, l'ISB è cresciuta fino a diventare una Scuolaautorizzata per tre programmi del Baccalaureato(IB), con 275 studenti dai 3 ai 18. Oggi, all’ISB ci sono bambini provenienti dail mondo, che parlano lingue diverse tra loro e a casa, ma che a scuola imparano attraverso una lingua accademica inglese avanzata. Tuttavia, l'ISB tiene molto anche ala cultura e la lingua italiana, garantendo che tutti gli studenti sviluppino competenze sia in inglese che in italiano.