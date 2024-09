Venezuela | González a Sánchez ‘farò rispettare volontà sovrana venezuelani’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Madrid, 12 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il leader dell’opposizionena Edmundoha fatto sapere al primo ministro spagnolo, Pedro, che continuerà a lottare “per farla” deini espressa nelle elezioni del 28 luglio, ringraziandolo per l’interesse della Spagna nel lavorare per il ritorno della democrazia” nel suo Paese.ha incontratoal Palazzo Moncloa, quattro giorni dopo il suo arrivo a Madrid a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare e dopo aver lasciato ilcon l’intenzione di chiedere asilo in Spagna.