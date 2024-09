Twilight Of The Gods | il trailer completo della serie animata di Zack Snyder ispirata alla mitologia nordica

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) È stato diffuso il primonuovaditargata Netflix,of the. È stato presentato il primonuovadisu Netflix,of the, che annuncia una brutale e sanguinosa missione di vendetta. Nella clip la protagonista Sigrid vede il suo matrimonio violentemente interrotto da Thor. In seguito a ciò, la donna giura vendetta contro il Dio del Tuono e si propone di ucciderlo. Non sarà però sola nella sua missione, poiché, insieme al futuro marito e a un gruppo di guerrieri, anche il dio dell'inganno Loki sembra essere dsua parte. "Gli dei che uccidono gli dei passerebbero inosservati", osserva Loki nel filmato.