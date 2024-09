Tradimenti e guerra dei dati L’investigatore privato si racconta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 – Anche l’investigazione privata ha una storia e Firenze ne è protagonista. Lo testimonia Alberto Paoletti, un fiorentino doc nonché 007 per 50 anni che ha festeggiato le nozze d’oro con la sua professione nella sua sede Informark di via Calzaiuoli. Con l’occasione ha presentato la terza edizione del volume Le investigazioni private – Guida operativa, opera che il Paoletti ha scritto a quattro mani con Luzzi. Una professione prestigiosa e particolare che in mezzo secolo ha visto passare le investigazioni private dalle cosiddette corna all’attualissima “dei”, attraversando quel vasto settore investigativo fatto di indagini in ambito aziendale, di indagini sull’assenteismo, sui furti di brevetti; e poi stolking, bullismo e sette sataniche.