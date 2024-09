Stop del Consiglio Stato al liceo Made in Italy troppi aspetti da chiarire meglio

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 12 settembre 2024) AGI - Primo, parzialedeldial nuovo percorso liceale delin. Nel sospendere il parere richiesto dal ministero dell'Istruzione e del Merito, la Sezione consultiva per gli atti normativi ha infatti rilevato 'in primis' una lacuna procedurale: "il ministero non ha prodotto il preventivo parere della Conferenza unificata", parere obbligatorio per legge, e "la mancanza assume un rilievo essenziale in quanto la carenza di tale ineludibile passaggio procedimentale rende impossibile a questa Sezione esprimere il proprio parere sulla base di una piena conoscenza del complesso degli elementi valutativi relativi al proposto intervento normativo". Ma le "perplessità" sono anche altre, e di diverso tipo.