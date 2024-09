Sony rimuove punti PlayStation Stars ai giocatori di Concord

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di giovedì 12 settembre 2024) Come sapete di recenteha chiuso i battenti, solo dopo poche settimane dal lancio. Il motivo? Semplice, il numero diè colato a picco in modo vertiginoso, passando a poche decina diattivi, senza contare la mole di critiche e recensioni negative non indifferenti, ed accuse tra cui quella di proporre una copia malriuscita di Overwatch a pagamento. Ad ogni modo oltre il danno arriva la beffa come si suol dire, anche se parlare di danno non è proprio corretto, dato cheha avuto il buon senso di rimborsare iche lo hanno acquistato, almeno in versione digitale.