Siamo stanchi di aspettare che muoia | i padroni del cagnolino Nasa lo abbandonano in un rifugio dopo aver vissuto assieme per sedici anni

(Di giovedì 12 settembre 2024) Vivere con un cane per, condividerne i momenti felici, ma non quelli difficili. È questo quello che è accaduto al, un anziano chihuahua ipovedente e sordo, che è stato letteralmente scaricato daiin unperché, come ha riportato La Stampa, erano “diche”. I volontari sono rimasti sbigottiti e hanno preso in carico l’animale.ha risentito dell’abbandono tanto daavuto diversi problemi come le crisi epilettiche. “Il pensiero di doverlo sopprimere quiche ha perso tutto ciò che ha sempre conosciuto non ci sembra giusto – hanno detto gli operatori . E così, visto che non c’era tempo da perdere,non è stato lasciato in un box del, ma dato a una famiglia affidataria, in attesa che qualcuno voglia adottarlo per l’ultimo periodo della sua vita”.