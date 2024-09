San Giovanni Pioggia Salta la prima del Perdono di San Giovanni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Arezzo, 12 settembre 2024 – Gli eventi previsti per questa sera, nell’ambito della Festa del2024 di SanValdarno, sono stati annullati a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La decisione è stata presa dopo aver valutato le previsioni meteo e le difficoltà logistiche legate alla preparazione e all’allestimento degli spettacoli. Tra gli eventi più attesi, spiccavano la tradizionale sfilata del corteo storico e lo spettacolo teatrale “The Tempest”, a cura della compagnia “Accademia Creativa”. “Entrambe le performance - fa spere l’Amministrazione - richiedono complesse operazioni organizzative e lunghi tempi di preparazione che, a causa del maltempo, non possono essere garantiti in condizioni di sicurezza”. La Festa del, evento simbolo della comunità di SanValdarno, richiama ogni anno migliaia di partecipanti e visitatori.