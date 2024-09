Open day all’insegna del riciclo dell’associazione NuovaMente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) "Day"delpromosso dall’associazione di volontariato "", sabato 14 settembre, per presentare i propri spazi e le proprie attività alla cittadinanza. Per la prima volta la sede di via Bodoni 3 sarà aperta tutto il giorno: al mattino dalle 9 alle 12,30, e al pomeriggio dalle 14 alle 18,30. Sarà possibile visitare gli spazi espositivi con il materiale messo a disposizione grazie alle attività quotidiane di volontari e persone in difficoltà accompagnati da operatori professionali: vestiti, mobili, libri, quadri, oggettistica e arredo per la casa, biciclette, giocattoli e tanto altro. L’iniziativa sarà caratterizzata dall’intento di "recuperare, riciclare, ridare vita, non disperdere, metterea disposizione di chi lo desidera: insieme, non da soli".