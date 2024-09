Mondiali di Skyrunning Beltrami sfiora l’oro Bronzo per Ghirardi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lorenzoè stato il grande protagonista della Skyrace Desafìo Urbiòn di Soria (Spa), che ha assegnato le medaglie nei CampionatidiISF. Al termine di 37 km massacranti e 2540 metri di dislivello, il lecchese vicecampione europeo in carica si è piazzato al secondo posto, battuto solo dallo spagnolo Santamaria Blanco, con un ritardo di appena 10“ " dal vincitore che ha concluso in 3h33’11" . In campo femminile la protagonista è stata Corinna: la valtellinese, quarta nella Skyrace, è andata a medaglia con ilnella classifica combinata che teneva conto anche del piazzamento nella prova vertical, dove è giunta settima.S.D.S.