Lukaku miglior acquisto dell’estate Con Conte il Napoli può vincere

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 12 settembre 2024) “. Ilpuòlo scudetto con”: le dichiarazioni infiammano i tifosi Ilinizia a far più paura. Dopo la deludente stagione scorsa, con il clamoroso e terribile decimo posto in classifica, in molte griglie di partenza gli azzurri sono stati inseriti al massimo al quarto posto. Poi è arrivata l’ultima settimana di calciomercato ed il patron De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Giovanni Manna, si sono sbizzarriti, ribaltando molti pronostici. Gli arrivi di, Neres, McTominay e Gilmour hanno sicuramente fatto la differenza nella valutazione della rosa. Anche in termini di voti puramente matematici, il giudizio sulla campagna acquisti dei partenopei è schizzato. Se per molti, fin lì, era oscillante tra un 5.5 ed un 6 soprattutto per l’affare Buongiorno, dopo gli ultimi rinforzi sono fioccati anche gli 8 e gli 8.