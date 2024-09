Lavare frutta e verdura in lavastoviglie è la nuova moda di TikTok | Si risparmia tanto tempo Ma gli esperti mettono in guardia | Ecco cosa si rischia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lo si potrebbe definire il tormentone dell’estate: il primo video risale a inizio giugno, e altri se ne sono succeduti fino ad agosto. A pubblicarli la creator canadese Lara (@laradofficial), che immortala la madre mentre ripone ordinatamentedi ogni tipo nei cestelli della: patate dolci, peperoni, pomodori, melanzane, carote, sedano, agrumi Al posto del sapone usa aceto bianco e poi via con il risciacquo breve in acqua fredda. Davanti allo stupore della figlia, la donna si giustifica dicendo che così tante persone toccano i vegetali e che quindi vanno igienizzati. La pratica può lasciare perplessi, ma ha fatto guadagnare alla ragazza la bellezza di 4,2 milioni di visualizzazioni e alla madre un bel po’ di emuli e di lodi sperticate espresse in più di 12.000 commenti.