La Vis riabbraccia Obi Il regista torna nel gruppo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un mercoledì pomeriggio in cui al Tonino Benelli si scaldano i motori, con la Vis concentratissima sul prossimo obiettivo. Mister Stellone vuole provare la nuova vettura in partitelle di mezz’ora in vista del match di sabato pomeriggio contro il Pontedera 818,30) contro una squadra che si annuncia di livello e che vuole disputare un campionato importante, pur con tanti giovani. Dopo due giornate di squalifica mister Stellone potrà finalmentere in pista e la sua voce è la colonna sonora di un allenamento dai ritmi serrati. Un calcio coraggioso quello proposto da Stellone, anche durante la settimana nei turni di lavoro, caratterizzato da ripartenze dal basso e pochi tocchi,a ma possibilmente efficaci. La palla deve circolare alla velocità della ducati di Bagnaia, per capirci, e chi assiste all’allenamento se ne accorge.