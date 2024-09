La UEFA | il calcio cresce ancora 229 milioni spettatori nel 2023 24

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il numero altissimi nel: sono oltre 229didi, maschile e femminile, in Europa nella stagione/24. Il dato è riportato da uno studio dell’suleuropeo e sulla sua evoluzione negli ultimi anni. “Questa relazione rivela un nuovo record didimaschile e femminile in Europa: 229di tifosi hanno assistito alle partite didurante la stagione/24, Mostra unnte entusiasmo tra i tifosi per l’esperienza dello stadio nonostante il fascino concorrenziale dei servizi di streaming e piattaforme di social media come TikTok e Instagram”, sottolinea il presidente, Aleksander ?eferin, nell’introduzione dello stesso rapporto.