La stagione degli alimenti proteici

(Di giovedì 12 settembre 2024) Proteico, o anche iperproteico, a volte abbinato con un’altra locuzione magica, «senza glutine», è l’aggettivo chiave. Che si può applicare a generi alimentari fin qui non sospetti di esserlo, come snack al cioccolato, pancake, pizze, patatine, yogurt, dolci, biscotti, pasta, pane, budini. Il tentativo di conciliare il diavolo e l’acqua santa, ovvero una dieta a tendenza keto con le più comuni tentazioni mediterranee e goderecce, si esprime in una gamma di proposte dove l’apporto di proteine – anche vegetali, per chi rifiuta quelle animali – è scrupolosamente segnato ed evidenziato sulla confezione, o spiegato nella ricetta, in modo da poterlo contare, caloria per caloria. Dai supermercati, ai negozi specializzati, ai siti, la gamma dell’offerta è sempre più ampia e dettagliata e, in generale, si allarga ad adattare all’uso generi ritenuti poco indicati per una dieta.